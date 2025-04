‘Avô postiço’ é preso após estuprar adolescente em Borba

Um homem de 41 anos foi preso após abusar sexualmente da neta de sua companheira, uma adolescente de 12 anos, na sexta-feira (11), no bairro Cristo Rei, em Borba, interior do Amazonas.

No dia do crime, a adolescente ficou responsável pelos primos — três crianças com idades de 3, 4 e 7 anos — enquanto sua tia e avó viajavam a Manaus para atender a necessidades médicas de uma quarta criança com síndrome de Down. Segundo o delegado Jorge Arcanjo, o autor se comprometeu a fiscalizá-los durante a ausência das adultas.

“Na noite do crime, possivelmente sob efeito de álcool e drogas, o homem retornou à residência. Ele se deitou ao lado da vítima em um colchão onde ela dormia, puxou o braço dela para trás e tapou sua boca para que as outras crianças não ouvissem. Em seguida, ele cometeu o ato sexual. Após o ocorrido, mandou que ela não contasse nada a ninguém”, detalhou Arcanjo.

No dia seguinte, a adolescente contou a uma outra tia o que havia acontecido. Juntas, elas foram até a delegacia para formalizar a denúncia. Na unidade policial, a vítima foi ouvida em escuta especializada e confirmou o abuso, relatando que não reagiu por medo de que o homem pudesse fazer o mesmo com seus primos. Além disso, ela apresentava sinais de automutilação.

“Com base nas informações obtidas, montamos uma equipe e saímos em campo para capturá-lo. Localizamos o suspeito e efetuamos sua prisão com êxito”, finalizou o delegado.

O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e, após audiência de custódia, teve sua prisão convertida para preventiva, permanecendo à disposição da Justiça.

