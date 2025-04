Ex de Militão, do Real Madrid, expõe valor de pensão da filha

Karoline Lima se manifestou após um áudio vazado de Tainá Castro, esposa do jogador do clube espanhol

Karoline Lima se pronunciou em suas redes sociais sobre um áudio vazado da esposa de Éder Militão, Tainá Castro, sobre valores que o marido paga de pensão para a filha, Cecília, fruto do relacionamento do jogador com a influencer.

“Eu postei um negócio sobre as verdades e inverdades e eu estava querendo dizer sobre ela colocar para todo mundo que ele paga R$ 10 mil de pensão, mas não é. Só o segurança da Cecília é R$ 15 mil. Ele paga R$ 60 mil, R$ 70 mil, R$ 100 mil. Eu não tenho que ficar no meio disso”, disse Tainá no áudio.

Karoline Lima afirma informações não procedem. Segundo a influencer, Militão deveria arcar com atividades extracurriculares de Cecília, mas isso teria deixado de acontecer logo após ela e a filha se mudarem para o Rio de Janeiro, onde passaram a morar com o atual namorado, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo.

Pensão

Em uma sequência de stories em seu perfil oficial no Instagram, Karoline rebateu Tainá, postou um print do extrato bancário onde aparece o valor depositado pelo ex como pensão e fez acusações contra Militão.

“Recolha-se à sua insignificância. Se você quer ser uma mocreia, uma megera, seja. Mas tenha orgulho da sua escolha. Não venha pagar de boazinha pra mim, não. Quando eu aceitei isso, a proposta era: você recebe R$ 10 mil na sua conta para cuidar da higiene pessoal da Cecília, que inclui fralda, leite, farmácia, shampoo, sabonete… E todo o resto, como os funcionários, deveria ser pago diretamente. O dinheiro não cairia na minha conta para eu repassar. E eu pensei: ‘Tá bom, tô nem aí. Não quero o dinheiro dele na minha conta. Pra quê? Pra dizer que eu sou interesseira? Não quero dinheiro de ninguém, não. Você paga as coisas da minha filha e tá ótimo’. Mas parece que o acordo só valia enquanto eu estava solteira. Foi só eu arrumar um namorado que o acordo acabou. O valor mensal continuou entrando na minha conta, mas o restante foi cortado. E, sendo bem sincera, isso é uma forma de manipulação. Durante muito tempo, mais de um ano, todos os custos da minha filha foram pagos por mim”, afirmou Karoline.

