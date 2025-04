Morre dono da Churrascaria Búfalo, aos 78 anos

Morreu, no último domingo (13), Honorino Dalberto, fundador da tradicional Churrascaria Búfalo – hoje, Rancho Búfalo -, localizada na avenida Constantino Nery, em Manaus. Ele era natural do Rio Grande do Sul, onde morreu.

A Churrascaria Búfalo movimentou o mercado de emprego e alimentício em Manaus por meio de suas unidades instaladas na avenida Joaquim Nabuco, no Vieiralves e na Constantino Nery.

Durante a pandemia de Covid-19 que assolou o mundo, a Churrascaria fechou as portas das demais unidades, mantendo apenas a unidade da Constantino.

Honorino Dalberto deixa filhos e netos.

Leia mais:

Morre Tarcísio Gonzaga, figurinista do Boi Caprichoso, aos 54 anos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱