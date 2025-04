Motociclista morre após bater em caminhão na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Um motociclista, ainda não identificado, morreu na manhã desta terça-feira (15) após bater na traseira de um caminhão na avenida Arquiteto José Henrique, em frente a um shopping na zona norte de Manaus.

Segundo informações preliminares repassadas pela testemunhas, ele seguia no sentido bairro Cidade Nova quando colidiu com o veículo e caiu no asfalto, sofrendo um forte sangramento. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram a morte no local.

A passageira que estava na moto ficou ferida e foi levada a um hospital.

Policiais militares e agentes de trânsito isolaram a área e controlaram o tráfego, que ficou congestionado. O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML).

