Festival Amazonas de Ópera inicia nova fase internacional em Manaus nesta terça (15)

Com três óperas, três concertos e dois recitais, o 26º Festival Amazonas de Ópera (FAO) acontece entre os dias 15 de abril e 18 de maio em Manaus. O evento contará com apresentações no Teatro Amazonas e no Centro Cultural Palácio da Justiça. A abertura oficial será nesta terça-feira (15), às 19h.

O festival, promovido pelo Fundo do Festival e pelo Governo do Amazonas, acontece com recursos da Lei Rouanet e patrocínio do Bradesco, Innova e Swarovski.

Iniciativa conecta países e lança projeto sustentável

A edição deste ano marca o início do “Corredor Criativo da Amazônia”, uma iniciativa internacional que visa conectar instituições culturais do Brasil, Colômbia, Portugal e Áustria. O projeto pretende integrar a cultura à agenda ambiental da Amazônia, com ações que incluem formação de profissionais, turismo e educação.

“A Colômbia, que já era parceira, agora passa a integrar o Corredor Criativo. Vamos assinar acordos com Portugal, Colômbia e Áustria, impulsionando a cultura, o turismo e a educação em Manaus e na região amazônica”, explica Flávia Furtado, diretora-executiva do FAO.

Abertura traz ópera inédita sobre o ciclo da borracha

A estreia será com “La Vorágine”, ópera baseada em um romance colombiano sobre o ciclo da borracha. A produção une cantores do Brasil e da Colômbia e simboliza o início da cooperação internacional. Composta por João Guilherme Ripper, a montagem é inédita no Brasil.

Estrutura envolve mais de 280 profissionais

Cerca de 280 pessoas estão envolvidas diretamente na produção do festival, entre técnicos, solistas, coral e orquestra. A direção artística é do maestro Luiz Fernando Malheiro. Mais de 80% dos profissionais são do Amazonas.

A preparação das apresentações começou há cerca de 15 dias, com ensaios no Teatro Amazonas e no Palácio da Justiça. Outros artistas devem chegar a Manaus nas próximas semanas.

Programação inclui inclusão e formação

Além das óperas e concertos, o FAO também oferecerá apresentações inclusivas. Um dos espetáculos será adaptado para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Outro, intitulado “OCA alla Rossini”, será voltado para estudantes da rede pública.

Corredor Criativo visa impacto duradouro

Segundo Flávia Furtado, o Corredor Criativo pretende arrecadar recursos internacionais para financiar projetos culturais e ambientais. A proposta é utilizar o primeiro semestre do ano para as apresentações e, no segundo, investir em formação, parcerias técnicas e educação.

“A gente entende que precisa replicar essa experiência. O FAO é um projeto estruturante e sustentável que gera impactos reais e precisa ser incentivado”, afirma a diretora-executiva.

Como parte da estratégia de internacionalização, acontece o lançamento do Prêmio Carlos Gomes dentro do Concurso de Canto de Cascais, em Portugal, reforçando a visibilidade do festival na Europa.

Ingressos

As entradas estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas, na Praça São Sebastião, ou pelo site shopingressos.com.br. Acompanhe a programação e bastidores no Instagram: @festivalamazonasdeopera.

