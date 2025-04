Fiscalização ambiental aplica R$ 1,6 milhão em multas por crimes em Rio Preto da Eva

Ação do Ipaam com apoio do Batalhão Ambiental identificou desmatamento ilegal e criação de animais sem licença em Rio Preto da Eva.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), com apoio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), multou em R$ 1,625 milhão o proprietário de um imóvel rural em Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros de Manaus. A ação, realizada na segunda-feira (14), teve como foco diversas infrações ambientais identificadas na região do Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), no subramal ZF 01A.

A operação começou após o Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas (CMAAP) do Ipaam detectar, por meio de imagens de satélite, alterações significativas na área. Ao chegar ao local, os agentes confirmaram a supressão ilegal de 141 hectares de floresta nativa. Também encontraram criações irregulares de aves, suínos, bovinos, carneiros e atividades de piscicultura, todas sem licença ambiental.

Infrações e multas aplicadas

O Ipaam aplicou as seguintes penalidades:

R$ 705 mil pela derrubada não autorizada da vegetação nativa;

R$ 600 mil pela criação de animais sem licença;

R$ 300 mil pelo funcionamento de tanques de piscicultura sem cadastro ambiental;

R$ 20 mil por manter quatro tracajás (Podocnemis unifilis) retirados ilegalmente da natureza.

Além disso, o proprietário foi autuado por maus-tratos. Os tracajás estavam em tanque com água suja e sem condições adequadas. A equipe técnica transferiu os animais, sob supervisão, para um local provisório mais apropriado.

Tecnologia e resposta rápida

“Essa operação demonstra como o uso de tecnologia de monitoramento por satélite tem sido fundamental para coibir crimes ambientais, mesmo em áreas remotas. A resposta rápida da equipe técnica, com apoio do Batalhão Ambiental, mostra o comprometimento do Estado com a proteção de nossa biodiversidade”, afirmou Gustavo Picanço, diretor-presidente do Ipaam.

Durante todo o dia, a equipe do instituto realizou levantamentos técnicos, registros fotográficos e coleta de informações para embasar os processos administrativos e judiciais. As atividades irregulares foram embargadas. O proprietário foi notificado das obrigações legais relacionadas à guarda provisória dos animais silvestres, sendo nomeado fiel depositário.

Custódia e próximas ações

Enquanto for fiel depositário, o infrator está proibido de vender, transferir ou explorar os animais. A medida visa garantir o bem-estar até a remoção definitiva para um espaço licenciado.

A Gerência de Fiscalização Ambiental (Gefa) informou que a área seguirá sob monitoramento. Novas fiscalizações estão previstas para outras localidades da Região Metropolitana de Manaus.

“Seguiremos firmemente para evitar qualquer tipo de crime contra o meio ambiente. A população pode esperar de nós vigilância e ação energética sempre que houver ameaça à nossa fauna e flora”, reforçou Picanço.

