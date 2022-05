Vídeo: execução interrompe campeonato amador de futebol em Manaus

Manaus (AM) – Um homem, ainda não identificado, foi executado durante a final da ‘Copa Desafio Manaus 2×2 2022’, que acontecia em um clube no bairro de Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. A execução, que ocorreu na noite deste domingo (1º), no estacionamento do clube, interrompeu o campeonato.

De acordo com informações preliminares, havia cobrança de R$ 35 na entrada e todos estavam sendo revistados. Relatos dão conta de que faltavam, aproximadamente, 30 segundos para a partida e, consequentemente, o campeonato, serem encerrados.

Executado é ‘filho do Xuruca, do Japiim’, segundo relatos. Foto: Reprodução

Torcedores que estavam presentes ao local informaram que o jovem morreu na hora. Crianças também estavam assistindo à competição e ficaram em pânico no momento dos disparos. Órgão de segurança devem emitir nota em breve sobre a ocorrência.

Competição 2×2

O formato de partidas em 2×2 tem feito sucesso no futebol amador. A prática consiste no confronto de duas equipes com dois jogadores de linha e um goleiro, em cada, com tempo determinado previamente. Os prêmios, geralmente, são dados em dinheiro.

Inicialmente praticado no Nordeste, levando centenas de pessoas para clubes e quadras, a modalidade chegou a Manaus ainda em 2021 e fez sucesso. Jogadores profissionais de equipes amazonenses, inclusive, já participaram de competições 2×2.

Veja o vídeo:

Disparos foram ouvidos em transmissão do evento, pela página Na Trave F. C, no Facebook. Imagens: Na Trave F.C.

