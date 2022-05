Jovem tenta correr de pistoleiro, mas é morto com 13 tiros em Manaus

Manaus (AM) – Um jovem de 22 anos, identificado por familiares como Digson Freitas dos Santos, foi morto a tiros na tarde deste domingo (1) na travessa do “rip rap” com a rua Sabiá, na comunidade Campos Sales, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações disponibilizadas, o jovem que é morador da comunidade vizinha, chegou ao local na garupa de uma motocicleta, quando o condutor o mandou descer e começou a efetuar os disparos.

Digson ainda tentou fugir, mas foi alvejado com 13 tiros na região do tórax, costas e cabeça, não resistiu, e morreu no local.

A mãe da vítima, extremamente abalada, identificou o corpo e fez orações no local. Ela comoveu a comunidade que foi surpreendida com o barulho de tiros.

Os policiais que estavam presente informaram que o jovem cumpria regime semiaberto. O autor da morte ainda não foi identificado. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e o caso será investigado pela polícia.

Mais crimes em Manaus

Somente neste sábado (30) e domingo (1), foram registrados pelo menos oito homicídios. A maioria, com sinais de execução. A maioria das vítimas estavam relacionadas com o tráfico de drogas na capital amazonense.

As mortes podem estar relacionadas também o ataque ocorrido na noite de sexta-feira (29) entre facções rivais no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste.

Edição Web: Bruna Oliveira

