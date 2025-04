Vereador denuncia falta de energia em Manaus e interior

O vereador Eurico Tavares (PSD) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta quarta-feira (16), para expressar sua indignação com a falta de resposta da Amazonas Energia a um ofício enviado há 13 dias.

No documento, o parlamentar solicita informações sobre as medidas que a concessionária está adotando para solucionar os problemas de falta de energia que assolam tanto as periferias da capital amazonense quanto bairros nobres e municípios do interior do estado.

Segundo o vereador, até o momento não houve qualquer retorno por parte da diretoria, colaboradores ou do diretor-presidente da Amazonas Energia. Tavares classificou a situação como “extremamente inadmissível” e afirmou que a ausência de resposta não representa apenas uma falta de respeito com o seu mandato, mas também com a própria Câmara Municipal. “Quem está pedindo informações, esclarecimentos, não é apenas eu, e sim os amigos, colegas vereadores aqui dessa Casa”, declarou.

O parlamentar destacou que a “calamidade” da falta de energia tem se intensificado na cidade. Ele citou o episódio da madrugada anterior, com mais interrupções no fornecimento, fechamento de estabelecimentos e danos a equipamentos eletrodomésticos. Tavares também mencionou os prejuízos à saúde de pessoas que dependem da energia para tratamentos médicos, como o caso de respiradores e a conservação de medicamentos como a insulina, que necessita de refrigeração em temperatura específica.

“Está havendo tanto prejuízo de saúde quanto financeiro e até hoje eu não tenho nenhuma resposta sobre isso”, lamentou o vereador. Ele questionou a importância que a concessionária atribui à população, diante da ausência de explicações sobre as “irregularidades” no serviço prestado. “Eu não sei qual a importância para essa concessionária do povo. Qual a importância que o povo tem para poder dar uma explicação sobre tudo o que está acontecendo de irregularidades dessa concessionária”, indagou Tavares.

O vereador finalizou sua fala expressando seu pesar pelas famílias que estão sendo prejudicadas pela constante falta de energia em Manaus e no interior do Amazonas. A cobrança de Tavares ecoa a crescente insatisfação da população e de outros parlamentares com a qualidade do serviço prestado pela Amazonas Energia e a falta de comunicação efetiva da empresa diante dos problemas recorrentes. A expectativa é que, diante da pressão pública e do posicionamento do vereador, a concessionária se manifeste e apresente soluções para a crise energética no estado.

Reajuste salarial

O vereador José Ricardo (PT) comentou sobre o envio da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2026, do presidente Lula (PT), que prevê que o salário mínimo alcance o valor de R$ 1.630,00 a partir do ano que vem.

“Uma previsão de aumento de 7,37% em relação ao atual salário mínimo. E isso é muito importante porque isso aumenta a renda dos trabalhadores, é aumento real, acima da inflação. Embora o valor definitivo deva sair só a partir de novembro, quando sai oficialmente o indicador do IPCA, que é o parâmetro em relação à atualização da inflação e mais a questão do aumento real”, disse o parlamentar.

