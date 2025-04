Amazonas já registra mais de 23 mil famílias afetadas pela cheia

Governo do Amazonas inicia Operação Cheia com ajuda humanitária.

O Governo do Amazonas iniciou, nesta quarta-feira (16), a divulgação do boletim oficial sobre a cheia que atinge o estado. A publicação será feita de forma periódica pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais e contará com dados atualizados dos sistemas de monitoramento.

Segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 23 mil famílias já foram afetadas, o que corresponde a 92,4 mil pessoas diretamente impactadas. As nove calhas de rios do estado permanecem em processo de cheia, com picos que ocorrem entre março e julho.

Municípios em emergência, alerta ou atenção

Dos 62 municípios amazonenses, a situação está distribuída da seguinte forma, conforme decretos municipais:

8 municípios em Situação de Emergência

18 municípios em Situação de Alerta

25 municípios em Situação de Atenção

11 municípios permanecem em Situação de Normalidade

Operação Cheia 2025 começa com envio de ajuda humanitária

Durante o lançamento da Operação Cheia 2025, o governador Wilson Lima anunciou o envio de ajuda humanitária para a calha do rio Madeira, especialmente para os municípios de Humaitá, Manicoré e Apuí, os primeiros a decretarem Situação de Emergência.

Nesta quinta-feira (17), uma força-tarefa sairá do Porto do São Raimundo, em Manaus, para atender imediatamente as famílias atingidas. A mobilização inclui o transporte de:

160 toneladas de cestas básicas com alimentos essenciais

com alimentos essenciais 600 caixas d’água para residências sem abastecimento regular

para residências sem abastecimento regular 33 mil copos de água potável

6 purificadores de água do projeto Água Boa, com capacidade de tratamento para comunidades isoladas

Monitoramento contínuo

A Defesa Civil do Amazonas realiza o monitoramento contínuo dos níveis dos rios por meio do Centro de Monitoramento e Alerta, que acompanha a situação ao longo de todo o ano. As atualizações visam garantir resposta rápida às comunidades vulneráveis.

Classificação dos municípios conforme a situação atual

Situação de Emergência:

Humaitá, Apuí, Manicoré, Boca do Acre, Guajará, Ipixuna, Novo Aripuanã, Benjamin Constant.

Situação de Alerta:

Borba, Nova Olinda do Norte, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá, Beruri, Itamarati, Eirunepé, Envira, Carauari, Juruá, Atalaia do Norte, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins.

Situação de Atenção:

Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Parintins, Maués, Itacoatiara, Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga, Manacapuru, Iranduba, Manaquiri, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Jutaí, Fonte Boa, Japurá, Maraã, Uarini, Alvarães, Tefé, Coari.

Situação de Normalidade:

Autazes, Barcelos, Itapiranga, Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Silves, Urucurituba, Novo Airão.

