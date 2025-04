O Amazonas tem projeto?

Por Juarez Baldoino da Costa (*)

Em 2003 quando o então governador Eduardo Braga iniciou seu mandato junto com o então vice-governador Omar Aziz, “…o Amazonas não tinha projeto.”, como relembrou o próprio Braga em seu discurso público no evento de 04 de abril último realizado pela ACA – Associação Comercial do Amazonas, no qual foram ambos os hoje senadores homenageados em noite de gala e de ótima organização orquestrada pelo presidente da entidade, Bruno Pinheiro.

A homenagem se deu para agradecer e parabenizar, com justiça, o excelente desempenho de Braga e Omar no processo que se concluiu com a edição da LC 214/25 oriunda da RT – Reforma Tributária e seus efeitos para a ZFM.

A dupla homenageada também o fora em outras ocasiões pela FIEAM, Fecomércio, CDL e CIEAM, igualmente também muito bem organizadas por Antonio Silva, Aderson Frota, Ralph Assayag e Luiz Augusto, seus respectivos presidentes.

O destaque do discurso do senador Eduardo Braga foi complementado por ele próprio quando ao continuar sua fala afirmou que “…o Amazonas continua sem projeto…”, passados 22 anos de seu mandato inicial.

A constatação do senador é densa por ser fruto de sua extensa experiência política de ter sido 2 vezes governador, vereador por Manaus, deputado estadual pelo estado e hoje senador pelo Amazonas, e que vai tentar o terceiro mandato em 2026.

A relatória do PLP 68 que tão bem foi conduzida por Eduardo, culminando com a LC, acrescentou-lhe ainda mais conhecimento e experiência sobre a realidade amazonense. Tratou neste episódio da RT principalmente do “projeto ZFM” em detalhes, incluindo o Fundo especial e exclusivo para o estado, que pretende de alguma forma substituir os incentivos fiscais do DL 288/67.

Porque Eduardo Braga não identificou um projeto para o Amazonas (fora a ZFM) em 2003 e ainda hoje, e pode-se dizer, há 58 anos?

Porque o Terceiro Ciclo de Amazonino ou a Zona Franca Verde idealizada pelo próprio Braga quando governador, ambas de iniciativa desenvolvimentista e positiva para o interior, não se firmaram ao longo do tempo como alternativa econômica de destaque para a substituição do PIM – Polo Industrial de Manaus, o tripé mais relevante da ZFM?

Não se pode incluir neste “projeto do Amazonas” as atividades minerais, que têm desenvoltura independente e sem qualquer vínculo com a ZFM; seu incremento recente se deve a iniciativa de investidores combinada com oportunidade de mercado.

Já Omar Aziz postula candidatura ao governo em 2026, e igualmente conhece o Amazonas com profundidade através de seus mandatos no executivo e no Senado.

A dupla Aziz & Braga tem ótimo trânsito político em Brasília, muita competência individual, e sabe das agruras que vive o interiorano.

Mesmo o mandato de governador e sua caneta não serão suficientes para redimir o caboclo amazonense da pobreza.

Falta ainda o projeto, que certamente não só os 2 senadores estarão buscando formatar, como também os demais postulantes ao cargo de governador que se apresentarem como candidatos.

O Fundo especial do Amazonas começará a receber aportes federais de bilhões de reais a partir de 2027, mas também precisará de projetos.

Braga tem razão – o Amazonas não tinha e não tem projeto, e não se tem notícias de pensantes sobre o tema.

(*) Amazonólogo, MSc em Sociedade e Cultura da Amazônia – UFAM, Economista, Contabilista, Professor de Pós-Graduação e Consultor de empresas especializado em ZFM.

