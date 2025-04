Semana Santa aquece economia e pressiona preços em Manaus

Preço do peixe sobe até 33% no Centro, ovos de Páscoa têm variações de até 23% e shoppings operam em horários especiais durante o feriado prolongado

Os feriados prolongados da Semana Santa, que vão de sexta (18) a segunda-feira (21), têm movimentado o comércio e impulsionado a economia local. No entanto, o consumidor deve ficar atento: o preço do peixe subiu até 33% no Centro de Manaus no início da semana.

Na Feira da Manaus Moderna, o movimento foi intenso já na segunda-feira (14), com muitos clientes buscando o tradicional pescado para a Sexta-feira Santa. A funcionária pública Marlene do Carmo, que faz suas compras sempre no começo da semana, buscava tambaqui e matrinxã.

“Comprar na segunda porque quando chegar a sexta-feira vai estar o triplo do preço”, comentou. Ela observa coloração dos olhos, carne firme e o cheiro como critérios principais para escolher o peixe.

Os preços variam pouco entre as bancas. O tambaqui, o mais procurado, custa entre R$ 40 e R$ 50 o quilo. O matrinxã vai de R$ 60 a R$ 70, enquanto o quilo do filé de pirarucu sai por cerca de R$ 35.

Peixeiros relatam que a alta nos preços se deve principalmente aos despachantes, intermediários entre pescadores e vendedores. Com 25 anos de experiência, Ednei Santana afirma que o reajuste acontece todos os anos nesta época.

“Tambaqui de rio o despachante quer vender a R$ 30 o quilo, era R$ 20 antes. O pirarucu grande custava R$ 15/kg e agora o médio não sai pra gente a menos de R$ 20. Para você tirar a despesa de pagar a canoa pra trazer do barco pra cá e o carregador também tem que vender mais caro”, explicou.

Santana ainda alerta: com a proximidade da sexta-feira, a tendência é de mais aumentos, já que a oferta diminui e a demanda cresce.

Além disso, um levantamento feito com base em dados de quatro zonas de Manaus — Leste, Norte, Sul e Oeste — revelou variações expressivas nos preços de alimentos típicos da Páscoa, com destaque para a carne bovina e peixes regionais.

O Coxão Mole, por exemplo, apresentou diferença de até 60% entre a Zona Leste (R$ 32,99/kg) e a Zona Oeste (R$ 52,90/kg). Já o Tambaqui variou até 33%, de R$ 12,99 na Zona Norte a R$ 19,99 na Zona Oeste. O Pirarucu Fresco registrou a maior diferença: até 50% entre a Zona Sul (R$ 29,99/kg) e a Zona Oeste (R$ 44,99/kg).

Ovos de Páscoa: pesquisa mostra variações nos preços

Além do pescado, os ovos de Páscoa também movimentam o comércio. De acordo com pesquisa do Procon Manaus realizada nos dias 3, 4 e 7 de abril, o Atacadão apresentou os menores preços.

No local, ovos médios e grandes da Lacta custavam R$ 39,90 e R$ 59,90, respectivamente. Já ovos pequenos da Arcor saíam por R$ 29,99 no Assaí, e ovos extragrandes (GG) eram vendidos por R$ 85,90 no Atacadão.

As caixas de bombons mais baratas eram da Arcor, por R$ 9,89 no DB. A pesquisa avaliou os produtos mais consumidos na cidade, considerando tamanho, marca e peso.

“A pesquisa é uma aliada na hora da compra, pois oferece ao consumidor informações claras e atualizadas que facilitam escolhas mais adequadas. Ao divulgar esses dados, o Procon Manaus reforça seu papel educativo, estimula o consumo responsável e incentiva a promoção da livre concorrência entre os estabelecimentos”, declarou a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.

Nove estabelecimentos participaram do levantamento: Nova Era, Baratão da Carne, Atack, DB, Bombons Finos, Cacau Show, Carrefour, Assaí e Atacadão.

Entre as principais variações, o ovo Nestlé (270g a 310g) teve reajuste de 23,06% em relação ao ano passado, passando de R$ 55,25 para R$ 67,99. Já a caixa de bombons da Lacta aumentou 18%, de R$ 9,99 para R$ 11,79.

Atenção aos ovos com brinquedos: as embalagens devem conter o aviso “ATENÇÃO: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.”

Horário de funcionamento do comércio no feriado

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio-AM) divulgou a programação de funcionamento para os dias de feriado prolongado.

Sábado (19)

• Comércio da Região Central: 8h às 12h

• Shoppings: Todos funcionam das 10h às 22h, com pequenas variações em supermercados e cinemas.

Domingo (20)

• Comércio da Região Central: fechado

• Shoppings: Operam normalmente, com lojas âncoras e praças de alimentação abertas entre 10h e 22h.

Segunda-feira (21)

• Comércio da Região Central: 9h às 13h

• Shoppings: Funcionam em horário habitual, com variações como o Millennium (14h às 20h) e Manaus Plaza (14h às 20h).

