Zona Norte de Manaus ganha 1ª unidade do McDonald’s; saiba onde

Região mais populosa da capital recebe restaurante no Sumaúma Park Shopping, com geração de empregos e serviços variados

A Zona Norte de Manaus ganhou na terça-feira (15) a primeira unidade do McDonald’s, que passa a funcionar no Sumaúma Park Shopping. A inauguração reforça a presença da rede na capital amazonense, onde já existem outras cinco lojas em funcionamento.

Considerada uma das regiões mais populosas da cidade, com 151.646 habitantes segundo dados do IBGE de 2021, a Zona Norte agora passa a contar com um restaurante próprio da rede de fast-food.

Empregos e oportunidades para jovens

Com a nova unidade, o McDonald’s criou 35 vagas de emprego, sendo 21 delas voltadas para jovens em busca do primeiro trabalho. A iniciativa reforça o compromisso da marca com o desenvolvimento das comunidades locais e com a formação de novos profissionais.

Os colaboradores foram selecionados para oferecer uma experiência de atendimento focada no público da região. O restaurante funciona diariamente no horário do shopping.

Serviços disponíveis

No local, o público pode aproveitar os serviços do McCafé, além de realizar pedidos nos totens de autoatendimento, no balcão ou via McDelivery. Outra opção é o sistema “Peça e Retire”, que permite fazer o pedido pelo aplicativo e retirá-lo na loja com praticidade.

Sobre a Arcos Dorados

Responsável pela operação do McDonald’s na América Latina e Caribe, a Arcos Dorados é a maior franquia independente da marca no mundo. A companhia administra mais de 2.400 restaurantes em 20 países, empregando mais de 100 mil pessoas (dados de 31/12/2024).

A empresa também investe em programas de impacto social e ambiental por meio da plataforma Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Mais informações estão disponíveis em: www.arcosdorados.com.

