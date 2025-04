Prefeitura de Manaus entrega 5 mil tambaquis no bairro Compensa em Semana de Páscoa

A Prefeitura de Manaus segue promovendo ação de solidariedade e segurança alimentar durante a Semana Santa, com a distribuição gratuita de 120 toneladas de pescado em todas as zonas da cidade.

Páscoa na Floresta no Bairro Compensa

Nesta quinta-feira, 17/4, o prefeito David Almeida, acompanhou pessoalmente a entrega de 5 mil tambaquis no bairro Compensa, dentro da programação da “Páscoa na Floresta”, realizada por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e do Fundo Manaus Solidária (FMS).

A ação visa beneficiar 45 mil famílias manauaras, garantindo alimento de qualidade à mesa dos que mais precisam neste período de celebração e reflexão.

A entrega no bairro Compensa foi realizada no “Prato do Povo” da rua Belo Horizonte, zona Oeste, e contou também com a presença do secretário da Semasc, Saullo Vianna.

“São 120 toneladas de peixe que nós estamos entregando desde a última terça-feira. A nossa meta é chegar a 45 mil famílias beneficiadas com essa ação. Com isso, a prefeitura fomenta a pesca, os criadores locais, a piscicultura, adquirindo esse pescado diretamente dos produtores da nossa terra. É peixe de qualidade chegando às mesas das famílias manauaras”, afirmou o prefeito David Almeida.

Além do bairro Compensa, as entregas ocorreram simultaneamente nos “Pratos do Povo” localizados nos bairros Jorge Teixeira, Colônia Antônio Aleixo, Grande Vitória e Nova Vitória. A iniciativa contempla também instituições sociais e comunidades da zona rural, devidamente credenciadas.

Programação

A “Páscoa na Floresta” teve início na segunda-feira, 14 de abril, no Parque das Tribos, bairro Tarumã, com a distribuição de chocolates para cerca de 2 mil crianças. Já na terça-feira, 15 de abril, começou a entrega das 120 toneladas de pescado destinadas à Semana Santa, que beneficiarão 45 mil famílias em situação de vulnerabilidade social.

As entregas dos tambaquis já alcançaram milhares de famílias assistidas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Semasc e do Fundo Manaus Solidária, residentes em comunidades ribeirinhas e em diversos bairros da cidade, como: Cidade de Deus, Comunidade Novo Milênio, Viver Melhor 1 e 2, Comunidade Minpindiaú, Terra Preta (zona rural), Parque São Pedro, Santa Etelvina, Comunidade Fazendinha, Japiim, São José, Comunidade Indígena Nova Esperança, Comunidade São Sebastião do Cuieiras, Parque Solimões, Comunidade da Sharp, Armando Mendes, Planalto, Compensa, Jorge Teixeira, Colônia Antônio Aleixo, Grande Vitória e Nova Vitória.

O encerramento da programação acontecerá no domingo de Páscoa, 20 de abril, no parque Gigantes da Floresta, localizado no bairro Novo Aleixo, zona Leste da capital, com uma grande festa repleta de atividades lúdicas, culturais e recreativas.

