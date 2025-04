Homem tenta sequestrar avião e é morto a tiros por passageiro após o pouso

O cidadão americano Akinyela Sawa Taylor, de 49 anos, foi morto por um passageiro após sequestrar um avião em Belize, nesta quinta-feira (17). Ele morreu logo após o pouso.

Segundo autoridades, o sequestrador exigia ser levado para fora do país. Taylor teria chegado a esfaquear um funcionário da companhia aérea, Jair Catañeda, e o piloto Howell Grange, além de outro passageiro, segundo segundo o portal Belize News Network.

O voo partiu da cidade de Corozal às 8h17 (11h17 horário de Brasília) em direção a Belize City. Logo após a decolagem, uma mensagem de emergência via transponder foi enviada para a torre de controle.

Voltas no ar

Imagens do site de monitoramento aéreo FlightRadar24 mostraram que a aeronave deu diversas voltas até pousar em Belize City.

Depois da aterrissagem, já quase sem combustível, o sequestrador exigiu que a aeronave fosse reabastecida.

A Polícia diz não saber como o homem conseguiu entrar com uma faca no avião. A embaixada dos EUA em Belize não se manifestou sobre o ocorrido.

