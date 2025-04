Banda Chiclete com Banana faz show gratuito na Semana S, em Manaus

Evento contará com serviços gratuitos em diversos municípios do Amazonas.

De 11 a 17 de maio, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Amazonas realizará a Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com atividades gratuitas para a população e empresários. A banda Chiclete com Banana será atração principal do último dia do evento, realizado no Anfiteatro da Ponta Negra, às 20h.

O grupo traz o melhor do ritmo do axé, encerrando a programação com um carnaval fora de época. Donos de sucessos, como “Quero Chiclete”, “Diga que Valeu”, “Cara Caramba” e “Voa Voa”, o grupo baiano volta a Manaus para reviver os grandes sucessos , adianta Wado Marques, integrante da banda.

“Sempre feitos shows maravilhosos em Manaus, a troca de energia com o público foi sempre positiva e queremos que continue assim. Faremos de tudo para que a integração entre o Chiclete e o público seja perfeita. Acho que Manaus é o lugar mais brasileiro do Brasil e queremos estar perto disso tudo”, comenta.

No dia 17, a programação terá início às 10h, com aulões de dança, serviços de saúde, apresentações teatrais e musicais, exposições artísticas, oficinas de fotografia e robótica, esmaltação, corte de cabelo, entre outros. A partir das 17h, as atrações musicais tom conta do palco, e seguem até às 22h.

Semana S

A Semana S é idealizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e será realizada em todo o Brasil com o objetivo de mostrar as principais linhas de atuação das entidades que compõem o Sistema Comércio.

Em Manaus, as atividades acontecerão entre os dias 11 e 17 de maio, em vários pontos da cidade, como Avenida Eduardo Ribeiro, Complexo Turístico Ponta Negra, Teatro Manauara, além das sedes institucionais do Sesc, do Senac e da Fecomércio AM. A Semana S também será realizada nos municípios de Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Coari, Tefé, Borba, Codajás, Maués e Presidente Figueiredo.

Para participar da Semana S, acesse semana-s.portaldocomercio.org.br e confira a programação completa no Amazonas e em todo o Brasil, além de detalhes sobre as inscrições gratuitas.

