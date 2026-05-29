Agenda Cultural

Evento acontece nesta sexta-feira na região central da capital paulista e reúne nomes da música produzida na Amazônia.

São Paulo (SP) – A artista amazonense Rafa Militão realiza, nesta sexta-feira (29), a primeira edição do projeto “Rafa Militão Convida” na capital paulista. O evento acontece na Void Centro, um dos espaços culturais mais tradicionais da região central da cidade, e reúne artistas da Região Norte em uma noite marcada pela diversidade musical e pelo intercâmbio cultural.

A iniciativa busca ampliar a presença da cena artística amazônica em outros estados e fortalecer conexões entre artistas nortistas e o público do Sudeste.

Rafa Militão em São Paulo reúne talentos da Região Norte

Além de Rafa Militão, a programação conta com apresentações de Baby Princess, DJ Gusta, Yndjah e do artista paulista Marabu.

O público poderá acompanhar uma mistura de sonoridades que passa pelo rap, funk, rock doido, bumbá beat, dancehall e outros ritmos que fazem parte da produção musical contemporânea da Amazônia.

A proposta do evento é criar um espaço de troca cultural, aproximando diferentes cenas musicais e valorizando artistas independentes.

Projeto nasceu em Manaus e ganha expansão nacional

Criado em Manaus após o período da pandemia, o projeto “Rafa Militão Convida” surgiu como um espaço de encontro entre artistas e público.

Desde então, a iniciativa ganhou força na cena cultural amazonense e passou a promover eventos voltados à valorização da produção artística da Região Norte.

Agora, com a chegada a São Paulo, o projeto inicia uma nova fase e amplia sua atuação para outros centros culturais do país.

“Artistas do Norte muitas vezes precisam fazer esse deslocamento para o Sudeste para alcançar novos espaços. Fazer isso ao lado de outros artistas talentosos da nossa região é muito significativo. É um momento de retomada, de afirmação e de construção de novas conexões”, destacou Rafa Militão.

Trajetória de Rafa Militão fortalece a música amazônica

Considerada um dos principais nomes da nova música produzida na Amazônia, Rafa Militão acumula trabalhos que unem diferentes referências culturais da região.

Entre seus lançamentos mais conhecidos estão “Herança”, gravada com Márcia Siqueira, além de “Deixa Eu Te Beijar”, “Rainha da Sul”, “Selva” e “Meu Corre”.

O projeto “Herança” também deu origem a um espetáculo realizado no Teatro Amazonas, um dos momentos mais marcantes da carreira da artista.

Evento deve ganhar novas edições

Segundo Rafa Militão, a proposta é manter o intercâmbio cultural entre artistas do Norte e do Sudeste por meio de novas edições do projeto.

Além de São Paulo, o grupo já estuda realizar atividades no Rio de Janeiro nos próximos meses, ampliando a visibilidade da produção musical amazônica em outras regiões do Brasil.

Serviço

Evento: Rafa Militão Convida – Edição São Paulo

Data: 29 de maio de 2026

Horário: 22h

Local: Void Lojas Gerais – Rua Dom José de Barros, nº 253, República, São Paulo (SP)

Ingressos: R$ 15 antecipado e R$ 25 na portaria

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