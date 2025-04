Queda de teleférico mata quatro pessoas na Itália

Acidente ocorreu uma semana após a reabertura do local para a temporada de turismo

Quatro pessoas morreram após a queda de um teleférico em Castellammare di Stabia, na província de Nápoles, na Itália, nesta quinta-feira (17). O condutor da cabine foi resgatado com vida, segundo autoridades locais.

O acidente ocorreu em uma área turística conhecida pelas vistas do Monte Vesúvio e da Baía de Nápoles. De acordo com o jornal La Repubblica, a cabine subia quando o sistema apresentou uma falha repentina.

Acidente

Com isso, o sistema de segurança foi acionado, e um helicóptero foi enviado ao local para prestar socorro. Mesmo com a rápida intervenção, a cabine permaneceu suspensa por alguns instantes e acabou despencando, conforme informações do jornal italiano.

A queda causou ainda o rompimento de um cabo, que atingiu a rede elétrica da ferrovia Circumvesuviana, localizada abaixo da rota do teleférico. O serviço ferroviário entre Nápoles e Sorrento foi temporariamente interrompido.

As autoridades italianas abriram uma investigação para apurar as causas do acidente.

(*) Com informações do SBT News

