Feirão do Pescado vende 12 toneladas de peixes e fatura mais de R$ 380 mil em dois dias

Evento comercializa mais de 12 toneladas de pescado e hortifruti, com produtos de piscicultores de várias regiões do Amazonas.

O segundo dia de vendas do Feirão do Pescado – edição Semana Santa, realizado nesta quinta-feira (17), movimentou mais de R$ 380 mil com a venda de 12 toneladas de peixe e produtos hortifrutigranjeiros. A ação, coordenada pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), segue até esta sexta-feira (18/04), em três pontos estratégicos da capital.

Pontos de venda e horário de funcionamento

O Feirão acontece nos seguintes locais:

Arena Amadeu Teixeira (zona centro-sul)

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (zona norte)

Centro Cultural Povos da Amazônia (zona sul)

O atendimento nesta sexta-feira será das 7h às 13h.

Produção local e espécies ofertadas

A diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, afirmou que a expectativa é movimentar mais de R$ 2,5 milhões nesta edição. Segundo ela, 46 piscicultores participam da ação, oferecendo três espécies de peixe: tambaqui, matrinxã e pirarucu.

Os produtos vêm de piscicultores de Manaus, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Novo Airão, Careiro, Presidente Figueiredo e Iranduba.

Qualidade, segurança e impacto social

“No Feirão, o destaque é a qualidade dos produtos vendidos, que são rigorosamente operados e oferecidos a preços justos. Além disso, o feirão garante higiene e segurança a todos os visitantes nos locais de vendas”, ressaltou Michelle Bessa.

O piscicultor Danilo Lima, que participou da feira com produtos da região do quilômetro 47 da AM-010, comentou sobre os resultados.

“Ontem foi um dia excelente, e hoje, no segundo dia da feira, só tenho a agradecer à equipe da ADS pelo apoio que nos proporcionaram. Como sempre digo, a feira é um sucesso e continuará sendo um sucesso”, declarou.

Leia mais

Feirão do Pescado acontece durante a Semana Santa em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱