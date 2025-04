David Almeida afirma que indicará filha como vice-governadora em 2026

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), afirmou que pretende indicar a filha, Fernanda Aryel, para disputar o cargo de vice-governadora do Amazonas nas eleições de 2026. A declaração foi dada durante entrevista ao A CRÍTICA PODCAST, comandado pelo jornalista André Alves, nesta quinta-feira (17).

Fernanda Aryel é estudante de medicina e ocupa atualmente o cargo de presidente nacional da Juventude do Avante. Segundo Almeida, sua filha está em fase de preparação para assumir um papel mais relevante no cenário político estadual.

Estratégia política do Avante para 2026

De acordo com o prefeito, a possível candidatura faz parte de uma estratégia para fortalecer o Avante e renovar as lideranças políticas no Amazonas.

“Eu já conversei: eu vou apoiar um candidato ao governo. Eu já tenho até o nome do vice: é a Aryel. Ou primeira suplente, ela é a minha coringa”, afirmou.

David também destacou os atributos de Aryel:

“Ela é presidente nacional [Jovem] do Avante, uma liderança nacional do partido. É uma mulher, agora se torna médica, é mãe, é cristã, é cantora. Ela agrega muito da juventude. Qual for o candidato que eu for apoiar, ela vai ser a minha escolhida.”

Articulações com Omar Aziz seguem em andamento

Durante a entrevista, David Almeida foi questionado sobre uma possível aliança com o senador Omar Aziz (PSD). Ele confirmou que as conversas estão avançadas, mas evitou cravar um apoio definitivo neste momento.

“As conversas estão bem adiantadas. Qualquer candidato que eu vá apoiar, a minha condição é de indicar o vice. O vice eu já tenho”, reforçou.

O prefeito também afirmou que deseja indicar um nome para a primeira ou segunda suplência na chapa de um candidato ao Senado.

“Eu tenho alguns nomes. É essa primazia que eu preciso ter em função do nosso trabalho e da condição que a gente tem hoje de aprovação e aceitação popular.”

A confirmação oficial dos nomes deve ocorrer apenas com o avanço das negociações partidárias e a proximidade da campanha de 2026.

