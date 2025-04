Vídeo: Mulher usou peruca para comprar ovo de Páscoa que matou criança

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, compra o ovo de Páscoa que causou a morte de uma criança de 7 anos e deixou outras duas pessoas da mesma família internadas na UTI, em Imperatriz, no Maranhão.

Presente envenenado foi entregue por mototaxista

De acordo com a Polícia Civil, o chocolate teria sido envenenado e foi entregue na noite de quarta-feira (16) por um mototaxista. Junto com o ovo, havia um bilhete:

“Com amor para Miriam Lira. Feliz Páscoa!!!”

Miriam é a atual namorada do ex-companheiro de Jordélia. Além dela, sua filha Evelyn Fernanda, de 13 anos, também comeu o chocolate e está internada em estado grave. O filho mais novo de Miriam, Luís Fernando Rocha Silva, de apenas 7 anos, não resistiu e morreu.

Suspeita usava disfarce para cometer o crime

As câmeras mostram Jordélia usando uma peruca no momento da compra do ovo. Ela também foi flagrada em outro momento na recepção de um hotel, onde aparece conversando com atendentes e, em seguida, deita em um sofá.

Prisão e apreensões

Jordélia foi presa na tarde de quinta-feira (17), em uma operação conjunta da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública. Ela foi localizada em um ônibus interurbano. Com a suspeita, a polícia apreendeu:

Duas perucas

Notas fiscais

Cartões

Tesoura

Faca de serra

Remédios

Investigação segue com a Delegacia de Homicídios

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Imperatriz. A motivação principal do crime, segundo apurações iniciais, seria ciúmes da atual namorada do ex-companheiro da suspeita.

VÍDEO:

(*) Com informações do SBT News

