Vítimas de violência doméstica têm ponto de acolhimento em shopping de Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realiza, nos dias 18, 19 e 20 de abril, a 36ª edição da Expo PMAM no Shopping Grande Circular, localizado na zona Leste de Manaus. A iniciativa gratuita visa aproximar a corporação da comunidade, com atividades educativas, culturais e prestação de serviços.

Uma das grandes novidades deste ano é o espaço da Ronda Maria da Penha, voltado ao acolhimento e à orientação de mulheres vítimas de violência doméstica.

Ronda Maria da Penha terá ponto de acolhimento no evento

A presença da Ronda Maria da Penha na Expo PMAM visa fortalecer a rede de apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade. No local, as vítimas poderão receber orientações sobre medidas protetivas, informações jurídicas e apoio emocional. A ação reforça o compromisso da corporação com a prevenção e combate à violência de gênero.

Programação da Expo PMAM

A programação da Expo PMAM inclui atividades durante os três dias de evento. Na sexta-feira (18/04), a abertura contará com apresentações musicais, cerimônias oficiais e demonstrações de jiu-jitsu. Unidades especializadas como ROCAM, BPTRAN, Força Tática, Choque, Marte e PROERD farão exibições para o público.

No sábado (19/04), o evento terá atrações culturais, incluindo capoeira, flautistas e voz e violão, além da tradicional apresentação dos cães policiais do CIPCães.

Já no domingo (20/04), as atividades começam às 12h com ações do programa Dare/PROERD na Praça de Alimentação. Às 14h30, o cabo PM Igor comanda a apresentação musical “Voz e Violão”, seguida por desfile da banda marcial da PMAM. Exposições fixas permanecem nos pisos L2 e L3 ao longo dos três dias.

Evento fortalece laços com a comunidade

Segundo Júlio Kitzinger, coordenador de Marketing do Shopping Grande Circular, a Expo PMAM já é uma tradição e representa uma parceria consolidada com a PMAM.

“A ação é muito importante porque aproxima a comunidade da corporação, fortalece os laços de confiança e promove o acesso a informações e serviços essenciais, principalmente voltados à prevenção, cidadania e apoio social.”

Horários de funcionamento

Sexta e sábado : das 10h às 22h

: das 10h às 22h Domingo: das 12h às 21h

O evento é aberto ao público e contará com diversos pontos de atendimento espalhados pelo shopping.

