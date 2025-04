Manaus FC embarca rumo ao Amapá para sua estreia na Série D

Gavião Real enfrenta o Trem no estádio Zerão, em Macapá, com transmissão ao vivo no YouTube

O Manaus Futebol Clube embarcou na manhã desta sexta-feira (18) rumo a Macapá (AP), onde enfrenta o Trem-AP, neste domingo (20), pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto acontecerá às 15h (horário local), no estádio Zerão, com transmissão ao vivo por áudio no canal oficial ManausFCTV, no YouTube.

O histórico do confronto favorece o Gavião Real, com uma vitória e um empate em duas partidas já disputadas contra o time amapaense.

Capitão Gustavo reforça foco na estreia

O goleiro e capitão Gustavo destacou a preparação e o comprometimento do grupo para a estreia.

“Fizemos uma boa preparação, estamos focados, concentrados para fazer uma grande partida. Respeitamos o nosso adversário, mas vamos lá impor o nosso ritmo, impor aquilo que o professor tem pedido para nós, para nós fazermos uma grande partida”, afirmou.

Renanzinho mira o acesso à Série C

Fotos: Ygor Freitas/ManausFC

O atacante Renanzinho, um dos destaques do elenco esmeraldino, também demonstrou confiança em um bom resultado fora de casa.

“A gente está bastante confiante, fez aí um bom trabalho, com uma semana bastante produtiva, onde chegou alguns companheiros e fortaleceu ainda mais o grupo. (…) Ano passado batemos na trave mas esperamos esse ano ir o mais longe possível e conseguir o tão sonhado acesso”, disse o camisa 11.

Pré-jogo começa às 14h30

A torcida esmeraldina poderá acompanhar todos os lances da estreia na ManausFCTV, com transmissão ao vivo por áudio e início do pré-jogo a partir das 14h30. A equipe promete entrar em campo com foco total em garantir os três pontos na largada da competição nacional.

(*) Com informações da assessoria

