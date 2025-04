Feirão do Pescado vende 30 toneladas em três dias em Manaus

Mais de 30 toneladas de peixes foram comercializadas no Feirão do Pescado – edição Semana Santa, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS). A ação ocorreu entre quarta e sexta-feira (16 a 18/04), em três pontos estratégicos de Manaus, e movimentou cerca de R$ 1 milhão na economia local.

A iniciativa reuniu mais de 20 mil pessoas e contou com a participação de 46 piscicultores, além de bancas com produtos regionais, como hortifrúti, café e pratos prontos.

Estrutura, segurança e apoio ao produtor local

A diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, destacou o impacto positivo da ação para produtores e consumidores. “Durante os três dias, a ADS ofereceu pescado de qualidade, alimentos regionais e estrutura com higiene e segurança, beneficiando tanto quem vende quanto quem compra”, afirmou.

O evento foi realizado na Arena Amadeu Teixeira, Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola e Centro Cultural Povos da Amazônia, garantindo fácil acesso à população.

A piscicultora Suzy Pinheiro, do Ramal Francisca Mendes, em Rio Preto da Eva, participou da feira com aproximadamente cinco toneladas de pescado. “Graças a Deus, vendemos muito bem. A estrutura da ADS foi excelente. Ano que vem estarei aqui novamente”, comemorou.

O consumidor Edvaldo Ramos elogiou a estrutura da feira e o atendimento: “Tudo muito bem organizado. Compramos legumes, hortifrúti e peixe. Fizemos até o tratamento do pescado no local. Fiquei satisfeitíssimo”, afirmou.

