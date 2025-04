Curral do Boi Garantido celebra Dia dos Povos Indígenas

O Boi Garantido realiza, neste sábado (19), o segundo Curral de 2025 com uma edição especial em homenagem ao Dia dos Povos Indígenas. O evento, intitulado “A Noite dos Povos Indígenas – A Resposta Somos Nós”, acontece a partir das 21h, no Sambódromo de Manaus, com entrada gratuita.

Ancestralidade

Promovido pelo Movimento Amigos do Garantido (MAG), o Curral será mais do que um espetáculo: uma noite de celebração, pertencimento e valorização da ancestralidade amazônica. A proposta é dar voz às lutas e saberes dos povos indígenas, com destaque para a presença simbólica do pajé do Garantido, Adriano Paketá, no ápice do show.

Mais uma vez, veremos no palco um festival das melhores vozes encarnadas em uma noite dançante, simbólica e bonita de se ver. É o Curral do Garantido como opção indiscutível de entretenimento e cultura totalmente gratuita.

Programação

21h às 23h – Leonardo Castelo, PA Chaves, Carlos Batata e Ianayra

23h à 01h – Israel Paulain, David Assayag e Batucada

01h às 03h – Luciano Araújo, Alciro Neto e Julieta Câmara

Grupos Oficiais – Comando Garantido e Garantido Show

(*) Com informações da assessoria

