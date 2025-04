Robôs competem ao lado de humanos em meia maratona

Cerca de 21 robôs humanoides se juntaram a milhares de corredores na Meia Maratona de Yizhuang, em Pequim, neste sábado (19). Esta foi a primeira vez em que as máquinas correram ao lado de humanos em um percurso de 21 quilômetros.

Os robôs, de diversos formatos e tamanhos, eram acompanhados por treinadores humanos. Alguns usavam tênis de corrida, outros, luvas de boxe ou uma faixa vermelha na cabeça com as palavras “Destinados à vitória” em chinês.

O robô vencedor, Tiangong Ultra, concluiu a prova em 2 horas e 40 minutos, bem atrás do campeão masculino, que cruzou a linha de chegada após 1 hora e 2 minutos.

Desenvolvido pelo Centro de Inovação em Robótica Humana de Pequim, o Tiangong Ultra pertence 43% a duas empresas estatais. O braço de robótica da gigante de tecnologia Xiaomi e a UBTech, principal empresa de robôs humanoides da China, também são acionistas.

Segundo o diretor de tecnologia, Tang Jian, o desempenho do Tiangong Ultra se deve às suas pernas longas e a um algoritmo que permite imitar a forma como os humanos correm uma maratona.

“Não quero me gabar, mas não acho que outra empresa de robótica no Ocidente tenha igualado o desempenho atlético do Tiangong”, afirmou Jian, destacando que o robô precisou trocar a bateria apenas três vezes durante a corrida.

Dificuldades

Outros robôs, no entanto, enfrentaram dificuldades. Um deles caiu logo na largada e permaneceu deitado por alguns minutos antes de se levantar. Outro bateu contra uma grade após correr poucos metros, derrubando seu operador humano.

Embora robôs humanoides já tenham participado de maratonas na China no ano passado, esta foi a primeira vez que as máquinas correram ao lado de humanos.

A China espera que investimentos em indústrias de alta tecnologia, como a robótica, impulsionem novos motores de crescimento econômico.

