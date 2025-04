Amazonas anuncia demissão do técnico Eduardo Barros

O Amazonas anunciou, neste sábado (19), o desligamento do técnico Eduardo Barros do comando da equipe principal. O auxiliar técnico Gustavo Almeida também encerrou sua passagem pelo clube.

Barros assumiu o comando da Onça-pintada em fevereiro de 2025 e liderou o time na conquista do Campeonato Amazonense, o segundo título estadual da história do clube. A diretoria agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados e desejou sucesso em seus próximos desafios.

Ibson Silva assume interinamente

Com a saída da comissão técnica, o elenco do Amazonas se reapresentou neste sábado, e as atividades foram conduzidas por Ibson Silva, auxiliar técnico permanente do clube. A equipe segue com a preparação para os próximos compromissos da Série B do Campeonato Brasileiro.

A diretoria ainda não anunciou quem será o novo treinador da Onça-pintada.



