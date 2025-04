Manaus pode ter até 50 mm de chuva no Domingo de Páscoa, diz alerta do Inmet

Instituto prevê temporais em grande parte do país; capital amazonense deve ter fortes precipitações ao longo do dia

O Domingo de Páscoa deste ano será marcado não apenas pelas celebrações e chocolates, mas também por fortes temporais que devem atingir a maior parte do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 23 estados e o Distrito Federal podem enfrentar chuvas intensas ao longo do dia. O órgão emitiu um aviso de “perigo potencial” para as condições climáticas.

Previsão para Manaus e outras capitais

Conforme o boletim, Manaus pode registrar entre 20 e 30 milímetros de chuva por hora, com acumulado de até 50 milímetros ao longo do dia.

O alerta vale para as regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. No Nordeste, a maioria dos estados será afetada, com exceção de Alagoas, Sergipe e Pernambuco. No Sul, Santa Catarina e Paraná estão sob risco; no Rio Grande do Sul, o alerta atinge apenas o norte do estado.

Riscos associados às chuvas intensas

As precipitações previstas podem alcançar até 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h. Apesar de o risco de alagamentos ser baixo, há possibilidade de pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis. Por isso, é importante que a população permaneça atenta às orientações das autoridades.

O Inmet recomenda que a população evite sair de casa durante o mau tempo e observe qualquer alteração em encostas próximas. Além disso, é essencial não se abrigar debaixo de árvores durante ventanias, para evitar riscos de quedas ou descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Chuvas intensas devem atingir quase todo o Brasil. Foto: Reprodução/Inmet

Como se preparar para as chuvas intensas?

Para reduzir os riscos, o Inmet sugere medidas de precaução simples, mas eficazes:

Desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;

Observar alterações em encostas e estruturas ao redor;

Permanecer em local seguro durante tempestades;

Evitar estacionar próximos a torres ou placas;

Proteger objetos pessoais com sacos plásticos, em caso de alagamento.

Assistência em caso de emergência

Em situações de emergência, é essencial buscar informações confiáveis. O Inmet orienta que a população entre em contato com:

Defesa Civil : telefone 199

: telefone 199 Corpo de Bombeiros: telefone 193

Esses órgãos estão preparados para fornecer ajuda imediata e atualizações sobre as condições climáticas e medidas de segurança.

A importância da prevenção

Manter-se informado e seguir as recomendações dos órgãos oficiais é fundamental para a segurança coletiva. Em momentos de risco, a prevenção pode salvar vidas e minimizar prejuízos.

