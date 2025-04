Manaus estreia com empate fora de casa na Série D 2025

Gavião do Norte busca a virada, empata com o Trem-AP e soma primeiro ponto no Grupo A1 da Série D

O Manaus FC iniciou sua caminhada na Série D do Campeonato Brasileiro 2025 com um empate fora de casa. A equipe ficou no 1 a 1 diante do Trem-AP, na tarde de domingo (20), no Estádio Zerão, em Macapá (AP). A partida foi válida pela primeira rodada do Grupo A1.

Sob o comando do técnico Júlio Cesar, o Gavião do Norte somou seu primeiro ponto na competição e mostrou poder de reação ao buscar o empate no segundo tempo.

Jogo equilibrado e reação no segundo tempo

O time da casa abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela direita, Jonas aproveitou cruzamento rasteiro e finalizou para o fundo das redes.

Mesmo tentando reagir ainda na etapa inicial, o Manaus não conseguiu marcar. No entanto, o time voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva e passou a pressionar o adversário.

Aos 41 minutos do segundo tempo, o Gavião conseguiu o empate. Gustavo Lila aproveitou rebote na área e mandou para o gol, garantindo o 1 a 1 no Zerão.

Apesar do empate, a equipe amazonense manteve a intensidade nos minutos finais e criou chances, mas parou na defesa amapaense.

Próximo desafio será na Arena da Amazônia

Com o resultado, o Manaus FC ocupa a quinta colocação do Grupo A1, empatado em pontos com outras três equipes. Além de Manaus e Trem, o grupo é formado por: Manauara, Águia de Marabá (PA), Humaitá (AC), Independência (AC), Sampaio (RR) e Tuna Luso (PA).

O próximo compromisso será no sábado (26), às 15h30 (horário de Manaus), na Arena da Amazônia, contra o Humaitá-AC. A partida marca a estreia do Esmeraldino como mandante na competição.

