‘Vida marcada pela atenção aos pobres’, diz Wilson Lima sobre a morte do Papa

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, também lamentou a morte do pontífice, afirmando que sua vida foi marcada pelo espírito do diálogo

Manaus (AM) – Ao tomar conhecimento do falecimento do líder máximo da Igreja Católica, o governador do Amazonas, Wilson Lima, manifestou pesar nas redes sociais e destacou o legado de Francisco na defesa dos mais pobres.

“Lamento profundamente a morte do Papa Francisco, que teve sua vida marcada pela atenção aos pobres e pela luta por justiça social. Descanse em paz, papa! Que Deus o receba com glórias”, comenta.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, também lamentou a morte do pontífice. O político acrescentou que a trajetória de Francisco foi marcada pelo espírito de diálogo.

“Recebi com pesar a notícia da morte do Papa Francisco. Primeiro latino-americano a conduzir a Igreja Católica, Jorge Mario Bergoglio teve seu pontificado marcado pelo diálogo com todos os setores da sociedade, sempre respeitando as diferenças. Seu legado será para sempre lembrado como o pontífice que dedicou sua vida aos mais necessitados”.

Francisco fez da Amazônia um símbolo da luta global pela justiça climática e pelos direitos humanos, especialmente o que se refere aos povos indígenas e ribeirinhos.

“A Amazônia é um teste decisivo para a Igreja e para o mundo”, disse ele durante o Sínodo, em 2019. Leia mais: Papa Francisco morre aos 88 anos

