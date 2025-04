Lula lamenta a morte de papa Francisco e decreta luto de 7 dias no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nesta segunda-feira (21), a morte do papa Francisco, aos 88 anos. Em comunicado oficial, o presidente declarou luto de sete dias no Brasil e ressaltou a importância do legado deixado pelo líder da Igreja Católica.

“Uma voz de acolhimento e respeito ao próximo”

Lula destacou o papel de Francisco como uma figura que, com simplicidade e firmeza, promoveu o amor, a tolerância e a solidariedade em sua missão à frente do Vaticano. O presidente afirmou que o papa argentino encarnou, em vida, os ensinamentos de São Francisco de Assis ao propagar a paz, a união e o cuidado com o planeta.

“A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. […] Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas, criticou modelos econômicos excludentes e esteve ao lado dos que mais precisam”, disse Lula na nota.

Defesa dos vulneráveis e combate às injustiças

O presidente ressaltou que Francisco sempre esteve próximo dos pobres, refugiados, idosos, jovens e vítimas de guerras e preconceitos. Em sua visão, o papa se posicionou contra desigualdades geradas por sistemas econômicos injustos e foi uma referência global nas pautas sociais e ambientais.

Encontros pessoais com o pontífice

Lula também relembrou os encontros que teve com o pontífice, ao lado da primeira-dama Janja, em junho do ano passado, durante uma visita oficial à Itália. Eles discutiram temas como paz mundial, combate à fome e justiça social.

“Compartilhamos ideais de paz, igualdade e justiça. Ideais de que o mundo sempre precisou — e sempre precisará”, declarou o presidente.

Janja esteve com Francisco em fevereiro

Sem a presença de Lula, Janja se reuniu com o papa em fevereiro deste ano, durante viagem à Itália para a 48ª Sessão do Conselho de Governança do Fida. Na ocasião, ela relatou que o papa estava animado e transmitia esperança.

“O papa está bem, animado e sempre sorridente, enchendo nossos corações de esperança e amor”, disse Janja na época.

Missa pela saúde do papa

Ainda em fevereiro, diante do agravamento do estado de saúde de Francisco, Lula e Janja organizaram uma missa pela recuperação do pontífice, celebrada na capela Nossa Senhora da Conceição, no Palácio da Alvorada.

A morte do papa foi anunciada pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo do Vaticano.

Leia mais:

Papa Francisco morre aos 88 anos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱