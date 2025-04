Saiba quem administra o Vaticano após a morte do papa Francisco

Durante a Sede Vacante, o Camerlengo administra o Vaticano e organiza o conclave para a escolha do novo papa.

Com a morte do papa Francisco, aos 88 anos, o Vaticano inicia uma série de protocolos que envolvem os ritos fúnebres e a escolha do novo líder da Igreja Católica. Esse período é chamado de Sede Vacante, momento em que a Sé Apostólica fica temporariamente sem chefe e passa a ser administrada pelo Camerlengo.

Atualmente, o cargo é ocupado pelo cardeal irlandês-americano Kevin Farrell, nomeado em 2019 após a morte do cardeal francês Jean-Louis Tauran.

Responsabilidades imediatas

Cabe ao Camerlengo atestar oficialmente a morte do papa. Tradicionalmente, essa verificação ocorre com três batidas leves de um martelo de prata na testa do pontífice, acompanhadas pela pronúncia do seu nome.

O procedimento está descrito no documento Universi Dominici Gregis, promulgado por João Paulo II, que define as diretrizes da transição entre pontificados.

Funções durante a Sede Vacante

Após a constatação da morte, o Camerlengo lacra os aposentos e escritórios do papa no Vaticano. Isso garante a preservação dos bens e documentos até que o novo pontífice assuma.

Ele também coordena o funeral, em diálogo com os cardeais, caso o papa falecido não tenha deixado um planejamento prévio. Essa organização envolve o transporte do corpo, protocolos de segurança e o acompanhamento do velório e sepultamento.

Administração e sigilo do conclave

Durante a Sede Vacante, o Camerlengo supervisiona os bens da Igreja, como o Palácio Apostólico, o Palácio de Latrão e a residência de verão Castel Gandolfo – locais mencionados em obras como o filme Dois Papas, de Fernando Meirelles.

Também cabe a ele garantir a segurança e o sigilo do conclave, a reunião secreta dos cardeais para a eleição do novo papa. Antes do início da votação, o Camerlengo coordena a inspeção da Capela Sistina, certificando-se de que não há dispositivos de gravação.

Por integrar o Colégio dos Cardeais, o Camerlengo também participa da eleição e tem direito a voto.

Leia mais:

Papa Francisco morre aos 88 anos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱