Basílica

Pontífice celebra missa na basílica e reforça apelos pela paz durante visita à Espanha, marcada por atos religiosos e sociais

O papa Leão 14 inaugurou e abençoou, nesta quarta-feira (10), a nova torre da Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, na Espanha. Além da cerimônia, o pontífice celebrou uma missa na igreja, considerada atualmente a mais alta do mundo.

A agenda em Barcelona contou ainda com a recepção oficial feita pelo rei Felipe 6º e pela rainha Letizia, entre outras autoridades, segundo a agência de notícias AFP. O momento teve forte simbolismo religioso e integrou a programação de uma viagem de uma semana do papa ao país.

Visita ocorre no centenário de Gaudí

A passagem do pontífice pela Sagrada Família ganhou ainda mais significado por ocorrer no centenário da morte de Antoni Gaudí. O arquiteto catalão dedicou mais de 40 anos à construção da basílica, entre 1883 e 1926, quando morreu em um acidente de bonde.

Durante a celebração, Leão 14 destacou a importância da fé e fez um apelo direto pela paz mundial. Em tom crítico a conflitos internacionais, ele afirmou que não é possível conciliar fé cristã com violência.

“Queridos irmãos, não podemos acreditar em Jesus e promover a guerra. Não podemos acreditar em Jesus e matar o inocente”, declarou o pontífice.

Sagrada Família segue como obra em construção

A Sagrada Família, obra mais conhecida de Gaudí, segue em construção mais de um século após o início do projeto. A basílica reúne três fachadas em estilos arquitetônicos distintos e 18 torres inspiradas na natureza.

Embora a previsão inicial fosse de conclusão em 2026, o cronograma foi novamente adiado. Agora, a expectativa é de que a obra seja finalizada em 2035.

Além da importância religiosa e arquitetônica, o templo é um dos principais pontos turísticos da Espanha. No ano passado, recebeu cerca de 4,9 milhões de visitantes. As taxas de entrada ajudam a financiar a continuidade da construção.

Papa também visita prisão e abadia na Espanha

Mais cedo, ainda na quarta-feira, Leão 14 visitou uma das maiores penitenciárias da Espanha, o complexo Brians 1. Ele se tornou o primeiro papa a realizar uma visita a uma prisão no país.

Durante o encontro com os detentos, o pontífice defendeu a possibilidade de transformação pessoal e incentivou mudanças de vida.

Leão 14 afirmou que o passado não define o futuro e destacou a importância do arrependimento.

“Leão 14 disse que o passado de uma pessoa “não condena o futuro, mas oferece a possibilidade de mudar nossas decisões e escolhas”.”

Além disso, o papa visitou a abadia beneditina de Montserrat, localizada a cerca de 60 km de Barcelona. No local, ele pediu aos monges que evitassem comportamentos que gerem conflitos, inclusive no ambiente digital.

“Que um papa, que é uma pessoa tão importante no mundo, fale com as pessoas em catalão me dá arrepios”, disse Montserrat Cerdeira, 54, do lado de fora da abadia.

Durante a passagem pela região, o pontífice também falou brevemente em catalão, gesto que reforçou o reconhecimento da identidade cultural da Catalunha.

Viagem reforça discurso de paz

A visita de Leão 14 à Espanha combina agenda religiosa, social e simbólica. Ao longo da viagem, o papa reforçou apelos por diálogo e paz, em meio ao cenário internacional de tensões e conflitos crescentes.

(*) Com informações da Folha de S.Paulo

Leia mais: