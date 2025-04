Papa Francisco demonstrou solidariedade a Manaus durante crise da Covid-19

Pontífice ligou para Dom Leonardo Steiner em 2020 e mostrou preocupação com a situação.

Quando Manaus passava pela onda da pandemia de Covid-19, com hospitais lotados, centenas de mortos e imagens de pessoas sendo enterradas valas rodaram o mundo, o Papa Francisco fez questão de demonstrar solidariedade à capital amazonense. Em abril de 2020, o pontífice ligou diretamente para o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, para se informar sobre a crise e expressar apoio.

A ligação surpreendeu o religioso, que relatou o episódio em entrevista à Rede Amazônica. “Ele disse que estava telefonando para saber da situação, mas também para dizer que estavam rezando por nós”, lembrou Dom Leonardo. “Logo em seguida, começou a fazer perguntas”.

Durante a conversa, o Papa Francisco se mostrou especialmente preocupado com a situação dos povos indígenas, das comunidades ribeirinhas e das famílias em situação de vulnerabilidade. Dom Leonardo relatou a sobrecarga do sistema de saúde, o aumento dos óbitos em domicílio e a dificuldade de atendimento à população.

Além de ouvir com atenção, o Papa agradeceu as ações da Arquidiocese de Manaus, como a distribuição de alimentos e auxílio direto às famílias mais afetadas. “Ele disse que estava muito próximo de nós”, contou Dom Leonardo.

A morte do Papa Francisco, aos 88 anos, foi confirmada nesta segunda-feira (21) pelo Vaticano. O pontífice estava internado para tratamento de pneumonia. Jorge Mario Bergoglio, o primeiro Papa latino-americano da história, liderou a Igreja Católica por quase 12 anos, com um pontificado marcado pelo compromisso com os mais pobres, o meio ambiente e a justiça social.

A notícia do falecimento gerou comoção em todo o mundo. No Amazonas, personalidades locais como o governador Wilson Lima, o prefeito de Manaus, David Almeida, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), deputado Roberto Cidade, e o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis, também lamentaram a perda.

Líderes mundiais emitiram notas de pesar reconhecendo o legado do pontífice e sua dedicação às causas humanitárias.

