Dupla que matou rival em bar no interior do AM é presa

Dois homens, de 33 e 35 anos, foram presos em flagrante no último domingo (20), pelo homicídio de um homem que tinha 29 anos. O fato ocorreu no bairro Nova Esperança, no município de Tapauá, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Vinícius Darrieux, da 64ª DIP, as diligências iniciaram após a guarnição da Polícia Militar informar aos policiais civis sobre o crime, que ocorreu no mesmo dia da prisão. Juntos, as equipes policiais saíram em buscas dos supostos autores.

“O crime ocorreu na área externa de um bar, nas proximidades do aeroporto do município, e conseguimos localizar os autores e efetuar as suas prisões em flagrante poucas horas depois do delito. A motivação segue sendo apurada”, disse o delegado.

Procedimentos

Os homens responderão por homicídio e estão à disposição da Justiça.

