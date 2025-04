David participa de mobilização de prefeitos com foco na COP30, em Belém

O prefeito de Manaus, David Almeida, embarcou nesta terça-feira (22) para Belém (PA), onde participa da agenda especial da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) voltada à Amazônia Legal. O encontro tem como foco a preparação dos municípios da região para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

A agenda faz parte da mobilização da Coalizão para o Desenvolvimento Urbano Sustentável da Amazônia (DUSA). O grupo articula ações concretas para a COP30, marcada para esta quinta e sexta-feira (23 e 24/4), em Belém.

Durante o evento, prefeitos da Amazônia, representantes do governo federal, membros da organização da COP30 e instituições ambientais debatem iniciativas em cinco eixos estratégicos:

O prefeito David Almeida reforçou a importância da participação de Manaus no evento:

“Manaus precisa estar onde as decisões sobre o futuro da Amazônia estão sendo construídas. Vamos mostrar que nossa cidade está conectada ao mundo, com planejamento, sustentabilidade e compromisso com as pessoas”, afirmou.