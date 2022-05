FUnATI agenda atendimentos para tratamento de pele de idosos

Manaus (AM) – A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), iniciou, nesta segunda-feira (2), o agendamento para serviços de estética voltados para a pele em idosos.

Os atendimentos acontecerão na Policlínica Gerontológica da unidade, localizada na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, zona Oeste de Manaus.

O novo local, chamado de Espaço Pele-Terapia, é destinado ao público idoso a partir de 60 anos que deseja cuidar da pele do rosto e corpo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O ambiente integra a estrutura da policlínica, que já oferece diversos serviços médicos, odontológicos, nutricionais, fisioterapêuticos, entre outras modalidades.

“A FUnATI tem uma policlínica para atender anteriormente somente os alunos, e agora abrimos para a sociedade como um todo. Estamos oferecendo uma coisa distinta que é o espaço Pele-Terapia, porque o idoso perde a estrutura e sustentação da pele, podendo ter alterações sérias não só na face como no resto do corpo. Com isso vamos cuidar e melhorar cada vez mais o aspecto externo das pessoas idosas e também da saúde”, destacou Euler Ribeiro, reitor da Fundação.

Espaço Pele-Terapia

Além do serviço para pele e cabelo, serão ofertados no novo ambiente procedimentos de massagem terapêutica, drenagem linfática manual, spa dos pés e hidratação para a revitalização da pele.

O Espaço Pele-Terapia também irá oferecer aos idosos acupuntura, ultrassom e reabilitação facial para pacientes com sequelas de acidente vascular cerebral (AVC).

De acordo com a especialista em Medicina Estética e doutora em Gerontologia e Saúde do Idoso, Ednéa Ribeiro, os atendimentos poderão solucionar desde casos mais simples até oferecer encaminhamentos para situações de maior complexidade.

“Dependendo do paciente, nós podemos fazer desde coisas muito simples, como uma limpeza de pele, em que você já começa a cuidar desse paciente, porque tem lesões na pele que uma limpeza já dá uma melhorada. Um sinal que a gente possa tirar da pele já dá uma outra visão”, destacou a especialista.

Agendamento

O agendamento para realizar a consulta pode ser feito por qualquer pessoa acima de 60 anos, de segunda a sexta-feira (exceto em feriados e ponto facultativo), das 8h ao meio-dia.

Para agendar, é necessário apresentar na Policlínica um documento oficial com foto, CPF e o Cartão do SUS. A Policlínica Gerontológica está localizada na sede da FUnATI, na avenida Brasil, 11.430, no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus, ao lado do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp da Policlínica, pelo número (92) 98276-8159.

*Agência Amazonas

Fotos: Tácio Melo/Secom

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

FUnATI oferece terapia da pele para idosos em Manaus

FUnATI promove semana de multivacinação para idosos

O Idoso, as quedas e o risco de vida