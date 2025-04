‘Monstro’ é executado com vários tiros no Vale do Sinai, em Manaus

Daniel Lopes, conhecido pelo apelido de “Monstro”, foi morto com aproximadamente nove disparos de arma de fogo, na noite desta terça-feira (22), no bairro Tangará, localizado no conjunto Vale do Sinai, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, criminosos chegaram ao local, abordaram a vítima e efetuaram os disparos. A dinâmica exata do crime ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência. A família da vítima reconheceu o corpo no local do crime. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca identificar os autores e a motivação do crime.

