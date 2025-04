AM é um dos alvos de operação que investiga fraude de R$ 6,3 bilhões no INSS

Manaus (AM) – A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta quarta-feira (23) a operação Sem Desconto, que tem o Amazonas entre os alvos. O objetivo é desarticular um esquema nacional que aplicava descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS.

As investigações revelam que, entre 2019 e 2024, entidades cobraram irregularmente mais de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Os valores eram descontados diretamente dos benefícios previdenciários, sem autorização dos titulares.

A operação mobilizou cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU, que cumpriram 211 mandados de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens que somam mais de R$ 1 bilhão. A Justiça também expediu seis mandados de prisão temporária e determinou o afastamento de seis servidores públicos.

Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal e em 14 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

Penalidades

De acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder por corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documentos, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

