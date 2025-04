VÍDEO: Motociclista morre atropelado por caçamba no AM

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de Frankney da Silva Freire, de 48 anos, em Itacoatiara, no interior do Amazonas. O acidente ocorreu na noite desta terça-feira (22) na avenida Mário Andreaza, no bairro São Jorge.

Durante uma tentativa de ultrapassagem, a vítima tentou passar uma caçamba pela direita, mas colidiu com uma motocicleta estacionada que estava parcialmente na via. Com o impacto, Frankney foi lançado contra a lateral da caçamba.

O momento da colisão foi registrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento. Apesar dos esforços do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, Frankney não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi levado ao necrotério do Hospital Regional José Mendes.

A Polícia Civil investiga o caso. A caçamba apresentava diversas irregularidades, incluindo a falta de placa. O veículo foi apreendido, e o motorista deverá se apresentar à delegacia para prestar esclarecimentos.

