Idoso morre atropelado ao atravessar de bicicleta rodovia AM-010

Idoso foi atropelado enquanto atravessava a rodovia de bicicleta. O motorista do carro não conseguiu frear a tempo e a vítima morreu no local.

Um carro atropelou e matou Bernardo Rodrigues de Barros, de 60 anos, na noite desta terça-feira (22), no km 114 da rodovia AM-010, que liga Manaus a Rio Preto da Eva, a cerca de 57 km da capital. O idoso atravessava a pista de bicicleta quando foi atingido por um veículo modelo Strada, de cor prata.

Segundo informações repassadas no local à polícia, Bernardo surgiu repentinamente na frente do carro enquanto pedalava. O motorista não conseguiu frear a tempo, e com o impacto, a vítima foi lançada sobre o veículo. Bernardo morreu ainda no local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Outro caso de acidente na AM-010

Na dia 28 de março deste ano, um acidente grave ocorreu no km 23 da AM-010, envolvendo um táxi e uma carreta. O táxi, que seguia de Itacoatiara para Manaus, colidiu na traseira da carreta parada.

O motorista do táxi, Elvis, evitou lesões graves devido ao impacto reduzido e ao funcionamento do airbag. Ele afirmou não ter sentido nada muito sério além de um impacto no peito. No táxi estavam Elvis, uma criança, duas mulheres e um rapaz, todos atendidos pelo Samu e levados a unidades de saúde.

O motorista da carreta, que veio de São Paulo, explicou que a carreta teve um problema mecânico e parou na pista, mas ele não conseguiu sinalizar a tempo. O trecho é bastante escuro, dificultando a visibilidade. O acidente gerou grande comoção entre os moradores da região.

