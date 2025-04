Amazonas anuncia Guilherme Alves como técnico para a Série B

O Amazonas FC anunciou na tarde desta quarta-feira (23) a contratação do técnico Guilherme Alves para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador chega acompanhado do auxiliar Xande Almeida e assume a missão de reorganizar a equipe e buscar a recuperação na competição nacional.

Ele assume o posto do técnico Eduardo Barros, que deixou o clube após a derrota para o América-MG, na última quinta-feira (17), em Belo Horizonte (MG).

Trajetória do novo treinador

A primeira experiência como técnico do ex-atacante Guilherme foi no Ipatinga-MG. Desde então, passou por clubes como Grêmio Novorizontino-SP, Vila Nova-GO, Linense-SP, Portuguesa-SP, Paysandu-PA e Água Santa-SP.

Neste ano, Guilherme comandou o Velo Clube no Campeonato Paulista. Natural de Marília (SP), o treinador de 50 anos iniciou sua trajetória como auxiliar técnico no Marília, em 2007, e passou pelo Atlético-MG em 2010.

“Estou muito feliz de estar trabalhando no Amazonas. Sabemos que é um momento difícil e complicado, mas temos condições de sair dessa. Acredito muito no potencial desse elenco. Gosto que minhas equipes joguem com as linhas altas, marcando pressão, mas temos que entender o nosso momento e retomar a confiança”, declarou Guilherme.

Estreia contra o Atlético-GO

A estreia do novo comandante à frente da Onça-pintada será no domingo (27), diante do Atlético-GO. O duelo, válido pela quinta rodada da Série B, acontece às 15h30 (horário de Manaus), no Estádio Carlos Zamith.

Com a mudança no comando técnico, o Amazonas busca reverter os resultados negativos das primeiras rodadas e iniciar uma nova fase na competição. Até aqui, o time aurinegro somou um ponto em quatro jogos.

