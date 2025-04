Festival Zero 92: Manaus recebe música, cultura e sustentabilidade em evento gratuito

No dia 17, a partir das 15h, o evento tomará as ruas do Centro Histórico de Manaus.

Em maio, o Amazonas vai celebrar sua cultura e autoestima com o Festival Zero 92. No dia 17, a partir das 15h, o evento tomará as ruas do Centro Histórico de Manaus.

Serão mais de 30 atrações musicais, dois palcos simultâneos, feira criativa, praça de alimentação com gastronomia regional, intervenções artísticas e ações voltadas à sustentabilidade e formação profissional — tudo com entrada gratuita.

O Zero 92 também se dedica a causas socioambientais, realizando ações de conscientização em parceria com iniciativas como a Reciclo Manaós. Isso garante a gestão responsável dos resíduos gerados durante o evento.

O festival vai além do entretenimento, sendo uma ação estratégica de resgate do orgulho amazonense. Ele promove shows e atividades que estimulam o desenvolvimento do setor musical e cultural.

Para a cantora e produtora cultural Márcia Novo, o evento representa um reencontro com a alma sonora do estado.

“O Festival Zero 92 nasce como um movimento de reconexão com a nossa memória sonora. A música no Amazonas sempre foi mais do que entretenimento: é identidade, história contada em forma de melodia, resistência”, explica.

Ela complementa: “Vivemos num tempo em que tudo parece ditado por algoritmos e tendências que vão embora tão rápido quanto chegam. Por isso, o festival convida a gente a voltar pra casa. Voltar pros sons que marcaram gerações, pras vozes que brotaram dos igarapés e ganharam o rádio, pros artistas que enfrentaram um mercado centralizado no Sudeste e, ainda assim, fizeram ecoar o som do Norte pelo Brasil nos anos 80 e 90.”

Márcia Novo conclui: “Queremos que cada pessoa se sinta orgulhosa de fazer parte dessa história de resgate cultural.”

A bandeira do Amazonas é o grande símbolo do festival, inspirando a identidade visual e os figurinos dos artistas. A escolha da Rua José Clemente como palco, entre a Rua Epaminondas e a Avenida Eduardo Ribeiro, é estratégica. A rua está cercada por ícones históricos como a Santa Casa de Misericórdia, o Teatro Amazonas e o Bar Caldeira.

“O conceito é apresentar a pluralidade musical e cultural do Amazonas. Utilizamos cores vivas e ícones como barcos, rios, flora e fauna, monumentos históricos de forma estilizada para traduzir nossa diversidade. Buscamos harmonizar tradição e inovação na escolha do local, refletindo o orgulho de ser daqui e mostrar que o Amazonas também pode ser tendência”, explica Márcio Braz, diretor artístico do festival.

Confira alguns dos destaques musicais do Festival Zero 92, que terá dois palcos no Centro de Manaus e promete celebrar a força da música amazonense:

Apresentações dos Bois-Bumbás Garantido e Caprichoso

Márcia Novo

Chico da Silva

Edmundo Oran

George Japa

Márcia Siqueira

Jucynha Kero Kero

Celestina Maria

Nunes Filho

Berg Guerra

Banda Meu Xodó

Água Cristalina

Tributos à Banda Carrapicho e a Teixeira de Manaus

De 12 a 15 de maio, o festival também promove uma programação formativa com mentorias e oficinas gratuitas sobre mixagem, direitos autorais, marketing digital, atendimento a artistas e criação de MEI.

As atividades serão na sede do Sebrae Amazonas, com participação de especialistas como Julian Lepick, Ricardo Peixoto, representantes do Sebrae AM, ECAD e ABRAMUS.

Realizado pela Associação Cultural do Estado do Amazonas (Amazonas Cult) e Acauã Produções & Turismo, o Festival Zero 92 é mais do que um evento musical. É um convite para redescobrir o Amazonas e celebrar suas raízes culturais.

