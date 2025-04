Trânsito na Zona Sul de Manaus é alterado para melhoria do tráfego

Com o objetivo de ordenar o tráfego e garantir mais segurança em um dos trechos mais críticos da zona Sul da cidade, a Prefeitura de Manaus realizou intervenções viárias no cruzamento das avenidas Raquel de Souza, Coronel Ferreira de Araújo e Marquês da Silveira, próximo ao bairro Petrópolis.

A ação foi planejada para melhorar a fluidez em um ponto conhecido por recorrentes sinistros e conflitos de circulação. Entre as principais mudanças, foi implantada uma nova configuração com três faixas de rolamento, permitindo que condutores que seguem pela Coronel Ferreira de Araújo possam acessar a Raquel de Souza ou subir para o bairro Petrópolis de maneira mais segura e sem interferência no fluxo.

Fluidez

Da mesma forma, foi criada uma faixa exclusiva para quem deseja virar à esquerda na Marquês da Silveira, no sentido da marginal do igarapé, possibilitando o deslocamento sem atrapalhar os demais veículos que seguem rumo ao bairro São Francisco.

Segundo o diretor de engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, a medida já apresenta resultados positivos. “Refizemos a sinalização horizontal e vertical, implantamos placas de proibição de estacionamento e, com isso, conseguimos uma melhoria significativa no trânsito local, que antes era um verdadeiro gargalo”, destacou.

A prefeitura segue monitorando a área para avaliar os impactos das mudanças e realizar ajustes necessários conforme o comportamento do fluxo.

(*) Com informações da assessoria

