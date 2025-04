Turnê 20 anos: Jorge fará show solo em Manaus após problema de saúde de Mateus

A TEP Entretenimento e a Four Even, produtoras responsáveis pela turnê “20 Anos” de Jorge & Mateus, informaram que o cantor Mateus precisou se ausentar dos shows programados para este final de semana, em Santarém (24), Belém (25) e Manaus (26), por questões de saúde.

Em fevereiro deste ano, Mateus passou por uma cirurgia no joelho e, após orientações médicas, precisará passar por um novo procedimento cirúrgico urgente ainda nesta quinta-feira (24).

Porém, em respeito aos fãs, os shows continuam conforme o cronograma, com Jorge se apresentando sozinho nas três datas. A turnê, que já é um marco na carreira da dupla, mantém sua programação, e os fãs podem esperar uma noite inesquecível com os maiores sucessos da carreira da dupla, como “Seu Polícia”, “Amo Noite e Dia”, “Dúvida” e “Logo Eu”.

Para dúvidas sobre os ingressos, a Q2 Ingressos disponibiliza o canal de atendimento via WhatsApp: 0800 232 0800. Vale ressaltar que ingressos já validados nos shows não poderão ser reembolsados, e o período de solicitação para reembolso de ingressos não validados será entre 28/04 e 09/05.

Expectativa para Manaus

A turnê de despedida de Jorge & Mateus tem sido um sucesso estrondoso, e a expectativa para o show de Manaus, marcado para o dia 26 de abril, é enorme. A Arena da Amazônia receberá a dupla em uma noite histórica, com uma produção inovadora e uma performance cheia de emoção.

Jorge & Mateus, após 20 anos de carreira, têm o objetivo de celebrar essa trajetória com seus fãs. A turnê é uma despedida das grandes turnês da dupla, mas, como afirmado por Mateus, “não é um adeus, é uma celebração”.

Últimos ingressos disponíveis

Os ingressos para o show de Manaus estão se esgotando rapidamente, com a procura intensa por parte do público. A produção promete uma experiência única para todos os presentes, com surpresas inéditas e, claro, os sucessos que marcaram as duas décadas de história da dupla.

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial da Q2 Ingressos ou nas centrais de vendas Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium.

A expectativa é de “casa cheia” em Manaus, com todos ansiosos para reviver os grandes momentos da dupla. Como afirmou Bete Dezembro, CEO da Fábrica de Eventos, “vamos entregar um show que ficará na memória de todos”.

Leia mais:

Victor & Leo retornam a Manaus para show inesquecível com Jorge e Mateus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱