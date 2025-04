Na tarde desta quinta-feira (24), Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, compartilhou os primeiros momentos ao lado de Maysha, sua filha com Bia Miranda. A bebê nasceu de forma prematura durante a madrugada, e está internada na UTI. Horas antes do parto, o cantor negou ser pai da criança.

Apenas dez meses após o nascimento de seu primeiro filho, Kaleb, herdeiro do DJ Buarque, a segunda gravidez da neta de consideração de Gretchen foi marcada por idas e vindas do namoro, um suposto aborto espontâneo e a internação para o nascimento prematuro da neném sem o pai presente.

Enquanto estava em trabalho de parto, GatoPreto recebeu diversas críticas de internautas por não estar ao lado da influenciadora no momento. “Não sou o pai da criança kkkkkk” escreveu ele, em um comentário.

Anúncio da 2ª gravidez e término

Bia anunciou no dia 26 de agosto, dez dias após o término com DJ Buarque, pai de seu primeiro filho, que estava namorando com Gato Preto.

Em apenas oito dias de relação, eles chegaram a comprar alianças e mostraram nas redes sociais. No sábado, dia 28 de setembro, o influenciador anunciou que não estava mais com Bia.

Já no dia seguinte, a influenciadora contou sobre o término e divulgou a notícia sobre a segunda gravidez, apenas três meses após o nascimento de seu primogênito.

Aborto espontâneo

Em outubro, Bia afirmou que sofreu um aborto espontâneo em um vídeo publicado pelo influenciador digital Carlinhos Maia nas redes sociais. Questionada se ela estava grávida, ela respondeu: “Não foi [biscoito]. Realmente eu fiquei, só que fui ao hospital e acabei perdendo normalmente. Tá, gente? Foi normal.”

Um mês depois, voltou atrás e confirmou que ainda estava esperando um filho. Ela contou que realmente teve um aborto espontâneo, mas quando foi fazer um exame descobriu que eram gêmeos e só tinha perdido um deles.

De acordo com ela, no momento da descoberta aconteceu uma conversa entre ela e Samuel: “Na hora ele falou: ‘Não é meu porque não tem gêmeos na minha família’ e eu falei: ‘Então não é meu. Também não tem gêmeos na minha família. Aí depois a criatura foi descobrir que o pai dele é gêmeo do tio dele’”.

Chá revelação

No final de janeiro, Bia revelou o sexo e o nome de seu segundo bebê. A neta de consideração da cantora Gretchen compartilhou um vídeo do momento em que descobre o sexo do bebê.

Para a revelação, o casal utilizou sinalizadores, em que a fumaça vermelha indicava que era uma menina e a fumaça preta, indicava que eles seriam pais de um menino.

Os dois descobriram que teriam uma filha e anunciaram que o nome seria Maysha.

Internação prematura

Aos oito meses de gravidez, na quarta-feira (23), Bia contou em suas redes sociais que deu entrada no hospital após o rompimento de sua bolsa. Ela descobriu que já estava em trabalho de parto com três centímetros de dilatação.

Bia Miranda contou que a menina estava prevista para nascer só no final de maio ou início de junho

Maysha nasceu às 21h38 e, segundo a influenciadora, por conta do parto prematuro, a criança foi encaminhada para a Unidade de terapia intensiva (UTI). Bia Miranda informou que tem previsão de alta hospitalar para sexta-feira (25), mas a neném permanecerá no hospital, dadas as circunstâncias do nascimento.

No momento do nascimento, o pai da criança, Gato Preto, não estava na maternidade, no Rio de Janeiro, porque estava em sua casa em São Paulo.

Ele desabafou nas redes sociais por não ter visto o nascimento da filha e disse que não achou passagens de avião — e, mesmo que conseguisse, não iria chegar a tempo de ver o parto — e que ir de carro não compensaria.

Visita do ex

O DJ Buarque visitou a influenciadora Bia na madrugada desta quinta-feira (24), depois de ela ter dado à luz sua segunda filha. Ele é pai de Kaleb, o primeiro filho de Bia, que hoje tem 10 meses.

“Eu vou lutar até o último dia da minha vida para essa menina mulher vencer mais e mais e mais. Quer vocês achem que é amor, que é vontade de voltar, problema de vocês”, afirmou nas redes sociais.

Os dois anunciaram o fim do namoro pouco mais de dois meses após o nascimento de Kaleb e, dias depois, Bia anunciou o namoro com Gato Preto.

Chegada do pai

Algumas horas após o nascimento de Maysha, o influenciador publicou uma foto segurando o pézinho da menina que está na UTI — mostrando que conseguiu chegar em São Paulo para conhecer a filha.

(*) Com informações da CNN Brasil

