Gêmeas siamesas do AM são transferidas para cirurgia em Goiânia

As gêmeas Yasmin Vitória e Eliza Vitória, nascidas na Maternidade Ana Braga, em Manaus, foram transferidas nesta quinta-feira (24) para Goiânia (GO). Elas passarão por cirurgia de separação no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), referência nacional nesse tipo de procedimento.

A transferência foi feita via UTI aérea pelo programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). As meninas estavam acompanhadas por equipe médica especializada, além da mãe, Elizandra da Costa, e da avó.

Cirurgia será realizada por especialista

O procedimento será conduzido pelo cirurgião pediátrico Zacharias Calil, com mais de 25 anos de experiência em separações de gêmeos siameses. No total, ele já realizou 22 cirurgias semelhantes no país.

Antes da viagem, Yasmin e Eliza passaram por uma série de exames na Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM), onde cerca de 50 profissionais foram mobilizados para avaliações cardíacas e radiológicas.

Estado garante acompanhamento desde o pré-natal

A secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, destacou o esforço contínuo da rede estadual de saúde para garantir o melhor atendimento. “Estamos garantindo que o atendimento prossiga em um centro de referência”, disse.

A mãe das gêmeas, natural de Monte Alegre (PA), iniciou o pré-natal em novembro de 2024 na maternidade Nazira Daou, especializada em gestação de alto risco. Elizandra escolheu Manaus pela estrutura e qualidade no atendimento neonatal.

Ministério da Saúde

Segundo a secretária executiva adjunta de assistência da SES-AM, Mônica Melo, a transferência foi articulada junto ao Ministério da Saúde por meio da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade.

“O transporte foi feito de forma segura na UTI aérea para garantir o bem-estar das crianças até o hospital em Goiás”, afirmou.

O médico Rodrigo Mascarenhas, coordenador aeromédico, também acompanhou a transferência e explicou a estabilidade das bebês: “É um caso extremamente complexo, mas as meninas estão muito bem. Estão em ar ambiente, em contato direto com a mãe pelo método canguru”.

Atendimento mobilizou mais de 100 profissionais

Desde o parto, mais de 100 profissionais da saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos, acompanham mãe e filhas. O nascimento das gêmeas ocorreu no dia 9 de abril e foi considerado um sucesso, sem intercorrências. Elas nasceram com 2,4 quilos.

Elizandra agradeceu à equipe da Maternidade Ana Braga: “Optei por vir para Manaus, porque aqui tem uma estrutura melhor. A equipe é excelente, estão me tratando muito bem e isso é muito gratificante para nós, mães”.

