UEA divulga edital para MBA em Empreendedorismo Inovador com 53 vagas

Com 53 vagas, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga o edital para o MBA em Empreendedorismo Inovador. O período de inscrições será de 22 de abril a 9 de maio, e deverá ser feito exclusivamente pelo e-mail [email protected] .

O objetivo do curso é oferecer oportunidades de qualificação de nível Pós-Graduação “Lato Sensu” MBA em Empreendedorismo Inovador, com o intuito de aptar profissionais e dirigentes de empresas nos níveis estratégico, tático e operacional.

Sobre o curso

O curso terá a duração de 17 meses, somando a partir da primeira disciplina a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com carga horária de 420 horas. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, nos horários das 18h às 22h, e nos sábados, das 8h às 18h. As aulas serão realizadas no Anexo da Escola Superior de Ciências Sociais (ESO/UEA), localizado na avenida Castelo Branco, 504 – Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

Quem pode participar?

Poderão se inscrever graduados nas áreas de Administração, Economia, Contabilidade e áreas correlatas. Serão aceitos somente os diplomas e certificados conferidos na forma de legislação vigente, de universidades estrangeiras e diplomas de graduações expedidos nos termos dos 2º e 3º do art. 48 da Lei nº 9.394/96.

Confira o edital por meio do link abaixo:

https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=11663

