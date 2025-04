Vídeo: incêndio destrói loja de suplementos no Alvorada I

Manaus (AM) – Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de suplementos, localizada na rua 10, bairro Alvorada I, Zona Oeste de Manaus, na manhã deste sábado (26).

Até o momento, não há informações sobre o que poderia ter ocasionado o incêndio no local. Também não há informações de feridos. No entanto, vizinhos compartilharam vídeos do momento em que as chamas tomam conta do lugar.

Em uma das imagens, o fogo se alastra mesmo com os bombeiros militares tenta apagar as chamas. Em outro vídeo, um dos vizinhos relata que acordou com o barulho das sirenes.

O homem também demonstra preocupação em relação à energia, pois, no local, carros da concessionária Amazonas Energia foram acionados.

“Espero que não corte a minha energia, pelo amor de Deus”, diz o homem enquanto filma o incêndio.

Leia mais:

