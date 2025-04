Espetáculo ‘La Bohème’ encanta o público em apresentação no Teatro Amazonas

O espetáculo foi apresentado em formato de concerto cênico, reunindo músicos da Amazonas Filarmônica, além do Coral do Amazonas e do Coral Infantil do Liceu de Artes

Manaus (AM) – O icônico Teatro Amazonas foi palco, na noite desta sexta-feira (25/04), de uma apresentação emocionante da ópera “La Bohème”, de Giacomo Puccini, como parte da programação oficial do 26º Festival Amazonas de Ópera (FAO).

O espetáculo foi apresentado em formato de concerto cênico, reunindo músicos da Amazonas Filarmônica, além do Coral do Amazonas e do Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, e encantou o público que lotou o teatro.

Concerto valoriza a música e aproxima o público

Segundo o diretor artístico do festival, Luiz Fernando Malheiro, a escolha pelo formato de concerto teve o objetivo de destacar ainda mais a música e o talento dos artistas.

“Hoje apresentamos ‘La Bohème’ em forma de concerto, sem cenário, sem figurino tradicional. Para deixar a apresentação mais envolvente, os cantores fizeram pequenas movimentações no palco, vestidos com roupas de concerto. Tivemos também o Coral Infantil do Liceu, que sempre traz muita alegria para o espetáculo”, explicou Malheiro. Para os jovens talentos, a noite representou momentos de superação e conquistas. José Loureiro, aluno do Coral Infantil, falou sobre a emoção de sua primeira apresentação no histórico teatro.

“Eu entrei para o Liceu este ano. Foi difícil no começo, a gente ensaiava três horas por dia. Estava muito nervoso hoje, nunca tinha cantado para tanta gente, mas no final deu tudo certo. Estou muito feliz”, relatou José, emocionado.

A soprano Carol Martins, integrante do Coral do Amazonas, também compartilhou a alegria de participar do festival.

“Nos preparamos desde o início do ano para o FAO. Em ‘La Bohème’, não foi diferente. O trabalho vocal e físico é intenso. Estou há cerca de 25 anos no Coral e cada ano é uma experiência ainda melhor”, destacou.

Festival atrai público internacional

Entre os visitantes, o casal alemão Christine e Heiko destacou a experiência única de assistir a uma ópera no coração da Amazônia.

“Estamos fazendo uma viagem de seis dias pela região. Ficamos muito felizes em ter a chance de ver uma ópera aqui. Nunca tínhamos assistido a ‘La Bohème’, nem mesmo na Alemanha”, contou Heiko, impressionado com o espetáculo.

Realizado com recursos da Lei Rouanet, com patrocínio do Bradesco, e com apoio da Innova e Swarovski, o Festival Amazonas de Ópera é organizado pelo Fundo do Festival em parceria com o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

O Festival Amazonas de Ópera segue com apresentações até o dia 18 de maio, com espetáculos e concertos bilhetados no Teatro Amazonas ou por meio da plataforma online shopingressos.com.br.

